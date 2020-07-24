Минчанин разбил стекло в милицейской машине

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Буянивший в столичном кафе посетитель оказался в милицейской машине и по дороге в РУВД ногой выбил стекло служебного авто. 

По информации МВД, днем 22 июля в одно из городских кафе за добавкой спиртного пришел пьяный 42-летний мужчина. Посетителю не понравилось обслуживание – он устроил скандал, попытался вырвать электропроводку, а затем с кулаками бросился на персонал. Работники заведения вызвали милицию.

В пути беспокойный гражданин решил сбежать и выбил стекло в двери движущегося автомобиля. Скрыться у нарушителя не получилось,.

Медосвидетельствование показало 2,4 промилле алкоголя в организме задержанного.
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Тэги: пьянство милиция

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