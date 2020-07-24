Модернизация «Полимира» обойдется в 500 млн долларов

Модернизация завода «Полимир», который входит в состав новополоцкого предприятия «Нафтан», обойдется в 500 млн долларов.

Такие данные привел председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов, сообщают «Витебские вести» .

Фото: novaya.by

Как пояснил Демидов, с учетом общемировых тенденций сокращения применения светлых нефтепродуктов в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания промышленный комплекс Новополоцка в ближайшей перспективе готов сделать ставку на химическое производство. Прежде всего, речь идет о развитии завода «Полимир».

«В качестве приоритетного рассматривается проект по модернизации производства этиленпропилена, предусматривающий строительство новой установки. Сейчас готовится технико-экономическое обоснование проекта, есть потенциальные инвесторы, которые направили свои предложения по технологическому сопровождению модернизации, прорабатываются источники финансирования», — сказал мэр Новополоцка.

Недавно китайская CITIC Construction вошла в состав Новополоцкого нефтехимического кластера.

Дмитрий Демидов выразил надежду, что после завершения работ по модернизации «Нафтана» можно будет «вплотную приступить к созданию линейки химических продуктов».

На 1 июля общая строительная готовность комплекса замедленного коксования на новополоцком нефтеперерабатывающем заводе превышала 80%. Модернизация «Нафтана» направлена на повышение глубины переработки сырья до 90%, увеличение объема выхода светлых нефтепродуктов и производства дизельного топлива, выпуск нефтяного кокса и технической серы, уменьшение экологической нагрузки. В модернизацию «Нафтана» уже инвестировано более 1 млрд долларов.