Тысячи гомельчан пришли на встречу со Светланой Тихановской

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Несколько тысяч человек пришли в Гомеле на встречу с кандидатом в президенты Светланой Тихановской и представителями объединенного штаба.

Встреча проходит на улице Юбилейная на площадке перед Центром инклюзивной культуры.

В этом месте Гомеля сегодня вечером отмечаются проблемы с доступом в интернет.

Организаторы оценивают количество собравшихся на данный момент в 10 тысяч человек.

Это третья встреча Светланы Тихановской и ее соратников сегодня — ранее они посетили Жлобин и Речицу.

 

 

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Светлана Тихановская Город: Гомель

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