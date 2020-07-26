Тысячи гомельчан пришли на встречу со Светланой Тихановской
Несколько тысяч человек пришли в Гомеле на встречу с кандидатом в президенты Светланой Тихановской и представителями объединенного штаба.
Встреча проходит на улице Юбилейная на площадке перед Центром инклюзивной культуры.
В этом месте Гомеля сегодня вечером отмечаются проблемы с доступом в интернет.
Организаторы оценивают количество собравшихся на данный момент в 10 тысяч человек.
Это третья встреча Светланы Тихановской и ее соратников сегодня — ранее они посетили Жлобин и Речицу.