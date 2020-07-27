Фронтальные разделы накрыли Беларусь
В понедельник погоду в основном будет определять система фронтальных разделов, смещающихся с Карпат.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди (местами ливни). В некоторых районах прогремят грозы.
Ветер неустойчивый умеренный (при грозах порывистый).
- Брест +26..+28°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Витебск +22..+24°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Гомель +28..+30°C (вероятность осадков 30-40%, гроза);
- Гродно +26..+28°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Могилев +25..+27°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
- Минск +22..+24°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза).
Во время грозы спасатели рекомендуют:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- держитесь подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
- не купайтесь в водоемах;
- не бегайте.
При порывистом ветре они советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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