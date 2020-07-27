Канопацкая заявила об угрозах в свой адрес

Кандидат в президенты Анна Канопацкая не будет проводить предвыборные мероприятия на улице, следует из ее сообщения в социальной сети «Фейсбук».

«Встретилась с руководством своего штаба и доверенными лицами. Обсудили два важных вопроса. Первый — как вести предвыборную агитацию в сложившихся условиях. Все согласились, что с учетом угроз, которые поступают в мой адрес, в адрес моих детей и доверенных лиц, решение отказаться от проведения пикетов было правильным. Власть, сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, сегодня не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной», — написала Канопацкая.

«К тому же места, которые власть определила для пикетов, больше подходят для выгула собак», — считает она.

Канопацкая решила сделать ставку на предприятия, где «есть возможность обеспечить людям надлежащую безопасность». «На этой неделе разослали письма на 50 крупнейших предприятий страны. Ждем ответов», — сообщила кандидат в президенты.

Вторым вопросом, по словам политика, было создание партии. «Это то, над чем я сейчас плотно работаю, используя все высвободившееся из-за отказа от поездок по регионам время. Первые заявления сделаю вечером 28 июля, во время выступления на телеканале «Беларусь 1», — написала Канопацкая, которая ранее входила в Объединенную гражданскую партию, но была исключена оттуда.

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