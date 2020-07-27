Огромные очереди на границе за выходные никуда не делись
Огромные очереди на границе Беларуси со странами Евросоюза продолжают оставаться.
По информации Госпогранкомитета на понедельник шесть утра (данные обновляются один раз в два часа), в «колейке» находилось более 1200 грузовиков.
Выезда в Латвию ожидают 490 фур:
- Григоровщина — более 270;
- Урбаны — более 220.
Больше всего по ставшей уже традиции скопилось на литовском направлении — более 860:
- Каменный Лог — более 390;
- Бенякони — более 260;
- Привалка — более 210.
На этом фоне польский участок выглядит пустым:
- Берестовица — более 60.