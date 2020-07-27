Огромные очереди на границе за выходные никуда не делись

Огромные очереди на границе Беларуси со странами Евросоюза продолжают оставаться.

По информации Госпогранкомитета на понедельник шесть утра (данные обновляются один раз в два часа), в «колейке» находилось более 1200 грузовиков.

Выезда в Латвию ожидают 490 фур:

Григоровщина — более 270;

Урбаны — более 220.

Больше всего по ставшей уже традиции скопилось на литовском направлении — более 860:

Каменный Лог — более 390;

Бенякони — более 260;

Привалка — более 210.

На этом фоне польский участок выглядит пустым: