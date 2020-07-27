Мировые цены на нефть начинают неделю с падения
Первые часы торгов «черным золотом» показывают снижение цен на стратегическое сырье.
Эталонные марки по данным на 07:20 по минскому времени находятся на следующих позициях:
- Brent — 43,73 доллара за баррель (-0,11%);
- WTI — 41,28 доллара за баррель (-0,02%).
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.
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