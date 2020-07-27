30 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Беларуси

Сегодня в Беларуси отмечается День независимости, который праздновался в нашей стране до референдума 1996 года — ровно 30 лет назад Верховный совет БССР 12-го созыва принял Декларацию о государственном суверенитете.

25 августа 1991 года, через три дня после краха ГКЧП, народные депутаты придали документу статус конституционного закона.

19 сентября того же года в связи с переименованием БССР в Республику Беларусь соответствующие изменения были внесены в название и текст декларации.

15 марта 1994 года в развитие положений декларации была принята новая Конституция.

Декларация, которая продолжает иметь законную силу, состоит из 12 статей. Основные положения:

Статья 1: «Республика Беларусь — суверенное государство, утвердившееся на основе осуществления белорусской нацией ее неотъемлемого права на самоопределение, государственности белорусского языка, верховенства народа в определении своей судьбы».

Статья 2: «Граждане Республики Беларусь всех национальностей составляют белорусский народ, являющийся носителем суверенитета и единственным источником государственной власти… Право выступать от имени всего народа республики принадлежит исключительно Верховному Совету…»

Статья 3: «Государственный суверенитет Республики Беларусь утверждается во имя высшей цели — свободного развития и благополучия, достойной жизни каждого гражданина республики на основе обеспечения прав личности в соответствии с Конституцией Республики Беларусь и ее международными обязательствами».

Статья 4: «Гражданство Республики Беларусь является неотъемлемой частью ее суверенитета… Республика принимает в гражданство и решает вопросы о выходе из гражданства».

Статья 5: «Земля, ее недра, другие природные ресурсы на территории Республики Беларусь, воздушное пространство являются собственностью белорусского народа… Республика Беларусь образует Национальный банк, подчиненный Верховному Совету…, создает свою финансово-кредитную систему… организует собственные налоговую и таможенную службы, имеет право на создание собственной денежной системы».

Статья 6: «Территория Республики Беларусь является неделимой и неприкосновенной и не может быть изменена или использована без согласия Республики Беларусь».

Статья 7: «На территории Республики Беларусь устанавливается верховенство Конституции… и законов Республики Беларусь».

Статья 8: «Республика Беларусь самостоятельно устанавливает порядок организации на территории республики охраны природы, использования природных ресурсов и обеспечивает народу… экологическую безопасность. Республика Беларусь имеет право на возмещение ущерба, нанесенного ей действиями союзных органов, союзных республик и других государств… Свою свободу и суверенитет Республика Беларусь в первую очередь использует для спасения народа… от последствий чернобыльской катастрофы».

Статья 9: «Республика Беларусь самостоятельна в решении вопросов культурного и духовного развития…, в создании собственной системы информации, образования и воспитания. Республика Беларусь обеспечивает функционирование белорусского языка во всех сферах общественной жизни, сохранение национальных традиций и исторической символики».

Статья 10: «Республика Беларусь имеет право на собственные Вооруженные Силы, внутренние войска, органы государственной и общественной безопасности, подконтрольные Верховному Совету… Никакие воинские формирования других стран, их военные базы и сооружения не могут быть размещены на территории Республики Беларусь без согласия ее Верховного Совета. Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а республику — нейтральным государством».

Статья 11: «Республика Беларусь самостоятельно осуществляет права на добровольные союзы с другими государствами и свободный выход из этих союзов. Республика Беларусь предлагает безотлагательно приступить к разработке Договора о союзе суверенных социалистических государств».

Статья 12: «Положения… Декларации реализуются Верховным Советом… путем принятия новой Конституции…, законов Республики Беларусь».

«Проект декларации предложил ЦК КПБ», — вспоминал Станислав Шушкевич, занимавший тогда пост первого заместителя председателя Верховного Совета БССР. К тому моменту подобный документ уже был принят в России.

По словам Шушкевича, представленный ранее проект оппозиционных депутатов Белорусского народного фронта был отвергнут. Вариант ЦК КПБ был существенно переработан, в него вошли предложения БНФ.

По его словам, этой декларацией можно гордиться. Он отмечал, что является соавтором первых пяти статей документа.

«Главнее того дня, 27 июля 1990 года, только 25 марта 1918 года, когда впервые была провозглашена белорусская государственность. И к 3 июля это не имеет отношения. 3 июля — это праздник освобождения», — убежден Шушкевич.