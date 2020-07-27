Что происходит с COVID-19

Число заболевших COVID-19 продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса на утро 27 июля.

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Так, отмечают специалисты, в мире зафиксированы 16 201 176 случаев заражения коронавирусом нового типа. «Лидерами» здесь являются:

США — 4 233 927; Бразилия — 2 419 091; Индия — 1 385 685; Россия — 811 073; ЮАР — 445 433.

На Земле умерли уже 647 928 человек. Больше всего недуг ударил по следующим странам:

США — 146 934; Бразилия — 87 004; Великобритания — 45 837; Мексика — 43 680; Италия — 35 107.

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