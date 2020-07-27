Что происходит с COVID-19

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Число заболевших COVID-19 продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса на утро 27 июля.

Фото pixabay.com

Так, отмечают специалисты, в мире зафиксированы 16 201 176 случаев заражения коронавирусом нового типа. «Лидерами» здесь являются:

  1. США — 4 233 927;
  2. Бразилия — 2 419 091;
  3. Индия — 1 385 685;
  4. Россия — 811 073;
  5. ЮАР — 445 433.

На Земле умерли уже 647 928 человек. Больше всего недуг ударил по следующим странам:

  1. США — 146 934;
  2. Бразилия — 87 004;
  3. Великобритания — 45 837;
  4. Мексика — 43 680;
  5. Италия — 35 107.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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