Что происходит с COVID-19
Число заболевших COVID-19 продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса на утро 27 июля.
Так, отмечают специалисты, в мире зафиксированы 16 201 176 случаев заражения коронавирусом нового типа. «Лидерами» здесь являются:
- США — 4 233 927;
- Бразилия — 2 419 091;
- Индия — 1 385 685;
- Россия — 811 073;
- ЮАР — 445 433.
На Земле умерли уже 647 928 человек. Больше всего недуг ударил по следующим странам:
- США — 146 934;
- Бразилия — 87 004;
- Великобритания — 45 837;
- Мексика — 43 680;
- Италия — 35 107.
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