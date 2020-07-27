Жуткая авария под Логойском: один человек погиб, четверо — травмированы

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне рано утром в Логойском районе.

По информации региональной Госавтоинспекции, 36-летний водитель на «Шкоде Рапид» на 44-м километре трассы М3 Минск — Витебск вылетел на встречку (по предварительным данным он уснул за рулем) и влетел под «Форд Транзит».

Как сообщается, 66-летняя пассажирка микроавтобуса от полученных травм умерла в больнице, травмы различной степени тяжести получили еще четыре человека.