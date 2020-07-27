В Белыничском районе утонул десятилетний ребенок

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, за минувшие дежурные сутки в водоемах страны утонули два человека.

Как отмечается, первое сообщение поступило около десяти утра — в озере Обкомовское (Гомель, район улицы Выратавальной) утонул 57-летний мужчина.

А в обед стало известно о погибшем на воде ребенке. В водоеме возле деревни Антонова Буда (Белыничский район) спасатели обнаружили и достали из воды десятилетнего мальчика.

Вчера сообщалось, что в Припяти (возле деревни Балажевичи) утонул 47-летний мужчина, а не так давно в этой же реке в Мозыре в воде погиб 43-летний мужчина.