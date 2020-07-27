ЦИК установил график присутствия наблюдателей на избирательных участках
Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов установила (в рекомендательном порядке) график присутствия наблюдателей на избирательных участках.
Так, в графике для досрочного голосования каждый из дней голосования (4-8 августа) делится на два периода: с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.
В основной день выборов (9 августа) делится на периоды: с 08:00 до 15:00 и с 15:00 до окончания подсчета голосов.
В ЦИК отметили, что в «указанные графики вносятся сведения, полученные путем опроса по телефону наблюдателей о дате и периоде осуществления ими своих функций. Опрос проводится исходя из очередности аккредитации наблюдателей в участковой комиссии».
С учетом этого при составлении графика на период досрочного голосования «трем первым в списке аккредитованных наблюдателей предоставляется возможность выбрать дату и период (даты и периоды) осуществления наблюдения, оставшиеся даты и периоды предлагаются следующим наблюдателям».
Аналогичным способом составляется график на 9 августа, «принимая во внимание возможность присутствия не трех, а пяти наблюдателей».
Данный порядок применяется только на тех участках для голосования, где количество аккредитованных наблюдателей превышает квоты, установленные ЦИК.
Ранее ЦИК ограничил количество наблюдателей на избирательных участках: не более трех в дни досрочного голосования и не более пяти — в день основного.
Председатель комиссии Лидия Ермошина объяснила это интересами безопасности членов избиркомов и эпидемиологической обстановкой. Представители оппозиции заявили, что такое решение не позволит присутствовать на участках независимым наблюдателям.
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