Доллар падает утром в понедельник

/ Экономика
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Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с падения американской валюты.

Так, по данным на 10:15 доллар сдает 0,0019 пункта и торгуется на уровне 2,3879 белорусского рубля.

Падает и российский рубль. Минус составляет 0,0032 пункта — 3,3365 белорусского рубля за 100 российских.

А вот евро существенно растет, добавляя сразу 0,0217 пункта — 2,7928 белорусского рубля.

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