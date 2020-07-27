Доллар падает утром в понедельник
Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с падения американской валюты.
Так, по данным на 10:15 доллар сдает 0,0019 пункта и торгуется на уровне 2,3879 белорусского рубля.
Падает и российский рубль. Минус составляет 0,0032 пункта — 3,3365 белорусского рубля за 100 российских.
А вот евро существенно растет, добавляя сразу 0,0217 пункта — 2,7928 белорусского рубля.
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