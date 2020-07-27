Минчане стали зарабатывать меньше

По данным официальной статистики, в июне начисленная средняя зарплата в столице составила 1.748,6 рубля, что на 22,4 рубля меньше, чем в мае.

Реальная зарплата (с учетом роста цен) в Минске в июне 2020 года по сравнению с июнем 2019-го увеличилась на 10%.

Самую высокую зарплату в столице в июне получили IT-специалисты — 5.187,2 рубля. В числе наиболее высокооплачиваемых также работники горнодобывающей промышленности — 4.629,3 рубля; телекоммуникационной сферы — 2.556,3; финансового и страхового сектора — 2.133,1; химической промышленности — 2.092,8; архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1.957; работники нефтепереработки — 1.871,4; ученые — 1.824.7 рубля.

Самая низкая зарплата у работников столичных библиотек, архивов, музеев (899 рублей), туризма (850,4 рубля), творческих работников (767,2 рубля).

В июне 2020 года в промышленности города средняя зарплата составила 1.443,8 рубля; в строительстве — 1.692,7; сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 1.444; розничной торговле — 1.295,9; образовании — 1.123,5 рубля. Средняя зарплата работников здравоохранения составила 1.562,4 рубля.

В Минске традиционно наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников. Наименьшая в июне была Могилевской области — 1.033,5 рубля. В Брестской области средняя зарплата составила 1.083,8 рубля, в Витебской — 1.074,8, Гомельской — 1.108,5, Гродненской — 1.067,9, Минской — 1.233,4.