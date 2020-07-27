«Уравниловки быть не должно». Лукашенко поставил задачи чиновникам

/ Экономика
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В ходе посещения Несвижского района Александр Лукашенко заслушал отчет о ходе уборочной кампании.

Он обратил внимание, что в этом году с полей необходимо собрать 9,5 млн тонн зерновых (8 млн колосовых и 1,5 млн — кукурузы).

Лукашенко подчеркнул, что «это минимум, который должны взять».

Говоря о зарплатах тружеников села, глава государства, передает его пресс-служба, дал команду: «Не жалейте заплатить людям. Уравниловки быть не должно».

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Тэги: урожай-2020 зарплата сельское хозяйство Персона: Александр Лукашенко

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