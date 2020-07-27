Лобовое столкновение в Горецком районе: один человек погиб, трое — госпитализированы

Еще одно смертельное ДТП случилось на дорогах Беларуси. На этот раз авария, унесшая человеческую жизнь, произошла в Горецком районе.

По информации региональной Госавтоинспекции, накануне днем 62-летний водитель «Лады Ларгус» на 127-м километре дороге Р15 Кричев — Орша — Лепель не справился с управлением и выехал на встречку и врезался в «Субару».

Травмы, полученные водителем «Лады» оказались не совместимыми с жизнью — он скончался на месте. Водитель «Субару» и два его пассажира госпитализированы.

Сегодня сообщалось, что в Логойском районе в ДТП погибла 66-летняя женщина.