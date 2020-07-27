«Перемен» Виктора Цоя спели по-белорусски

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В рамках проекта «Спяваем Годна» белорусы спели онлайн знаменитый хит Виктора Цоя «Перемен». Перевод на белорусский язык сделал Андрей Хаданович.

Проект «Спяваем Годна» организован общественной кампанией «Годна» совместно с музыкантом Сержуком Долгушевым, лидером группы Vuraj и основателем инициативы «Спеўны сход».

Смысл проекта — собирать белорусов из разных уголков мира в интернете, чтобы вместе спеть известные и знаковые песни.

В записи белорусской версии «Перемен» приняли участие Станислав Мытник (Akute), Алесь Лютыч (:B:N:), Павел Городницкий (RSP), Никита Метельский (саксофон), Дмитрий Шампанов (Inomarki), группа MTM, KATEVAN, Сергей Башлыкевич, Вадим Романов, Мария Лысенко, Полина Добровольская, Павел Лубченок, Ольга Франко и другие.
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Тэги: Спяваем Годна Спеўны сход Персона: Андрей Хаданович Сергей Долгушев Станислав Мытник Алесь Лютыч Павел Городницкий Никита Метельский Дмитрий Шампанов Сергей Башлыкевич Вадим Романов Мария Лысенко Полина Добровольская Павел Лубченок Ольга Франко

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