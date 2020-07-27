Во вторник Беларусь будет штормить
Белгидромет выступил с оперативным сообщением о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларусь во вторник, 28 июля.
По прогнозам синоптиков, на территорию страны будет поступать теплая неустойчивая воздушная масса.
Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут дожди. Местами прогремят грозы. Ночью и утром в некоторых районах сгустится туман.
Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха:
- ночью +12..+18°С;
- днем +24..+30°С.
Атмосферное давление будет слабо падать.
Объявлен желтый уровень опасности.
Во время грозы спасатели рекомендуют:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- держитесь подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
- не купайтесь в водоемах;
- не бегайте.
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