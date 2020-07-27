Во вторник Беларусь будет штормить

/ Общество
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Белгидромет выступил с оперативным сообщением о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларусь во вторник, 28 июля.

По прогнозам синоптиков, на территорию страны будет поступать теплая неустойчивая воздушная масса.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут дожди. Местами прогремят грозы. Ночью и утром в некоторых районах сгустится туман.

Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха:

  • ночью +12..+18°С;
  • днем +24..+30°С.

Атмосферное давление будет слабо падать.

Объявлен желтый уровень опасности.

Во время грозы спасатели рекомендуют:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
  • держитесь подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
  • в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
  • не купайтесь в водоемах;
  • не бегайте.

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Тэги: погода грозы

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