Во вторник Беларусь будет штормить

Белгидромет выступил с оперативным сообщением о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларусь во вторник, 28 июля.

По прогнозам синоптиков, на территорию страны будет поступать теплая неустойчивая воздушная масса.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут дожди. Местами прогремят грозы. Ночью и утром в некоторых районах сгустится туман.

Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха:

ночью +12..+18°С;

днем +24..+30°С.

Атмосферное давление будет слабо падать.

Объявлен желтый уровень опасности.

Во время грозы спасатели рекомендуют:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

держитесь подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;

в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;

не купайтесь в водоемах;

не бегайте.