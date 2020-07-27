Лукашенко — аграриям: никаких просьб, рассчитывайте пока на себя

Александр Лукашенко предупредил аграриев, чтобы они не обращались к нему пока с просьбами, в том числе и по топливу.

Фото пресс-службы президента

«Никаких просьб. Рассчитывайте пока на себя», — цитирует президента его пресс-служба.

По его словам, в этом году «хороший урожай, рапс хороший», а поэтому его нужно продать.

«Надо одолжить денег — одолжим, но рано сегодня говорить о том, что мы из резерва или откуда-то сейчас возьмем вам топливо. Работайте до 15 августа, а там посмотрим», — заявил глава государства во время поездки в Несвижский район.

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