Биржа: евро серьезно вырос, а доллар упал на торгах 27 июля
Европейская валюта существенно укрепилась на торгах на БВФБ в понедельник, 27 июля.
Первые на неделе сессии трех основных иностранных валют завершились следующим образом:
- евро прибавил 0,0238 пункта — 2,7949 белорусского рубля;
- российский рубль снизился на 0,0008 пункта — 3,3391 белорусского рубля за 100 российских;
- доллар потерял 0,001 пункта — 2,3889 белорусского рубля.
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