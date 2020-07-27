Биржа: евро серьезно вырос, а доллар упал на торгах 27 июля

/ Экономика
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Европейская валюта существенно укрепилась на торгах на БВФБ в понедельник, 27 июля.

Первые на неделе сессии трех основных иностранных валют завершились следующим образом:

  • евро прибавил 0,0238 пункта — 2,7949 белорусского рубля;
  • российский рубль снизился на 0,0008 пункта — 3,3391 белорусского рубля за 100 российских;
  • доллар потерял 0,001 пункта — 2,3889 белорусского рубля.

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