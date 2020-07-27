За пять лет количество избирателей в Беларуси сократилось более чем на 160 тысяч

На 163 750 (2,3%) уменьшилось количество избирателей по сравнению с предыдущими президентскими выборами 2015 года.

Как свидетельствует проведенное БелаПАН сравнение электоральной статистики Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, количество избирателей на нынешних выборах составляет 6 844 932, пять лет назад — 6 995 181 первоначально и 7 008 682 — после окончательного уточнения в день основного голосования.

В Минске количество избирателей сократилось на 5,2% (с учетом зарубежных, которые после голосования причисляются к столице), в Гродненской области — на 3,7%, в Витебской — на 3,1%, Гомельской — на 2,9%, Брестской — на 2%, Могилевской — на 1,7%. В Минской области избирателей стало больше на 2,3%.

Количество избирательных участков по сравнению с прошлыми президентскими выборами уменьшилось на 5,9% (с 6129 до 5767), в том числе в воинских частях — на 38,1% (с 21 до 13). Наибольшее сокращение произошло в Витебской области — на 11,6% (с 848 до 750). Далее — Гомельская область — на 6,8% (с 1070 до 997), Могилевская — на 6,5% (с 782 до 731), Гродненская — на 5,2% (с 692 до 656), Минск — на 4,2% (с 717 до 687), Минская область — на 3,9% (с 1032 до 992) и Брестская — на 3,1% (с 939 до 910). Участков для голосования за рубежом стало меньше на 10,2% (44 против 49).

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