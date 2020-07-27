Бывший главный охранник Лукашенко получил 12 лет усиленного режима

Сегодня Верховный суд вынес приговор экс-главе Службы безопасности президента, бывшему заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрею Втюрину.

Его признали виновным в получении взятки в размере 192 тысяч долларов. Приговор — 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, пишет DW .

По так называемому «делу Втюрина» правоохранители изъяли более 1,65 млн долларов и 62 тысячи евро, а также наложили арест на принадлежащую им собственность.

Обвиняемыми по делу всего проходило 16 человек, в том числе бывший гендиректор «Белтелекома» Сергей Сиводедов. Процесс в Верховном суде начался 10 марта.