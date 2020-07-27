Бывший главный охранник Лукашенко получил 12 лет усиленного режима

/ Общество
Просмотров: 2856

Сегодня Верховный суд вынес приговор экс-главе Службы безопасности президента, бывшему заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрею Втюрину.

 

 

Его признали виновным в получении взятки в размере 192 тысяч долларов. Приговор — 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, пишет DW.

По так называемому «делу Втюрина» правоохранители изъяли более 1,65 млн долларов и 62 тысячи евро, а также наложили арест на принадлежащую им собственность.

Обвиняемыми по делу всего проходило 16 человек, в том числе бывший гендиректор «Белтелекома» Сергей Сиводедов. Процесс в Верховном суде начался 10 марта.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: дело Втюрина Персона: Андрей Втюрин Сергей Сиводедов

Другие материалы на эту тему:

Вынесены приговоры по громкому «делу Втюрина»

Вынесены приговоры по громкому «делу Втюрина»

Дело шестнадцати. Андрей Втюрин полностью признал свою вину

Дело шестнадцати. Андрей Втюрин полностью признал свою вину

Дело шестнадцати. Кого судят вместе с бывшим охранником Лукашенко

Дело шестнадцати. Кого судят вместе с бывшим охранником Лукашенко

Стали известны подробности дела бывшего главного охранника Лукашенко

Стали известны подробности дела бывшего главного охранника Лукашенко