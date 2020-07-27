«А-100» начала застройку бывшего депо возле площади Победы
Застройщик, известный по Новой Боровой, «Пирсу» и «Зеленой гавани», приобрел на аукционе территорию старого троллейбусного депо № 1 в сентябре 2017 года. Жилой комплекс возле минской площади Победы станет первым проектом «А-100» в центре столицы.
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Застройщик начал подготовительный период для последующих строительно-монтажных работ. Здесь построят комплекс престижных жилых домов средней этажности. Минские власти утвердили этот проект.