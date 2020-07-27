Инспектор ГАИ пострадал во время задержания пьяного водителя в Гродно

/ Происшествия
Просмотров: 542

Днем 22 июня инспекторы решили остановить Volkswagen Golf на улице Городенской, но водитель увеличил скорость и попытался скрыться.

Фото: ГАИ

По сообщению областной ГАИ, через несколько километров преследования иномарка остановилась. За рулем находился 38-летний житель Гродно, который, как выяснилось, был лишен водительских прав. В момент, когда один из инспекторов через опущенное стекло двери попытался извлечь ключи из замка зажигания, водитель начал движение задним ходом, резко виляя в разные стороны, в результате чего наехал офицеру на ногу. Тем не менее, нарушителя удалось задержать.

Пострадавшего милиционера госпитализировали с травмами стопы, коленного и голеностопного суставов. Подозреваемого водворили в ИВС.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пьянство за рулем инспектор ГАИ ДТП Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение