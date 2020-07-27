В Студенческой деревне в августе появится спортивный комплекс

К II Европейским играм в минской Студенческой деревне возвели павильон, предназначенный для питания спортсменов. Теперь временная столовая получит новую жизнь — здесь завершается строительство универсального детско-юношеского спортивного комплекса.

Площадь комплекса, что расположен в Каролинском проезде, — 6 000 м2. Здесь девять залов — тренажерные, для игровых видов спорта, хореографии и акробатики, передает агенство «Минск-Новости» .

«Первая очередь строительства павильона была сдана в эксплуатацию к II Европейским играм. Сейчас завершается вторая очередь: переоборудование объекта под универсальный спортивный комплекс. Во время работ возведены стены, внутри павильона построены перегородки, переделана инженерная система. Комплекс готов почти на 100 %, остались пусконаладочные работы», — рассказывает начальник участка Александр Хрищанович.

Один из самых больших — универсальный игровой зал, предназначенный для трех видов спорта: гандбола, мини-футбола и тенниса. Площадь — 30 × 65 м2. На полу специальное гетерогенное покрытие, поверх которого уже нанесена разметка — красные линии для тенниса, белые — для мини-футбола и гандбола. За перегородкой с сеткой — один из двух залов акробатики (он был готов еще в рамках первого пускового комплекса). Можно предположить, что во время тренировок здесь будет шумно, ведь рядом помещение для активных игр. Чтобы звуки не отвлекали спортсменов от занятий, на арке выполнено акустическое покрытие.

Подобное покрытие есть и над залом для волейбола и баскетбола. Все строительно-монтажные работы здесь, как и во всем комплексе, завершены, осталось только расставить технологическое оборудование — скамейки, кольца, сетки и т. д.

Полы в залах хореографии (площадь обоих 18 × 15 м2) выстелены паркетной доской, на стенах — большие зеркала. Совсем скоро появятся станки и шведская стенка. Почти готовы и тренажерные залы — для силовой и аэробной тренировки. Скамьи для жима, велотренажеры, беговые дорожки уже ждут посетителей. Есть здесь даже специальный тренажер для фигуристов — правда, его еще предстоит собрать.

В раздевалках и душевых созданы условия для людей с инвалидностью. Также для минчан с ограниченными физическими возможностями оборудован пандус, предусмотрен санузел, есть специальные места на парковке (всего на ней может поместиться примерно 80 автомобилей). Кроме того, в комплексе есть конференц-зал, рассчитанный на 90 человек. В холле — кафе.

Новый комплекс передадут СДЮШОР по фигурному катанию. Готов он будет в августе.