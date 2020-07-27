До прибытия в Минск нового посла США американскую дипмиссию возглавил Джеффри Джук

До прибытия в Минск нового посла США Джули Фишер американскую дипмиссию возглавил Джеффри Джук, сообщает посольство Соединенных Штатов на своей странице в «Фейсбуке».

«Джук в настоящее время является поверенным в делах США в Беларуси. Когда в Минск прибудет посол, Джук останется в стране и займет пост заместителя главы дипломатической миссии», — отмечается в сообщении.

До назначения на пост в Беларуси Джук представлял интересы США в Сербии и Хорватии.

Предыдущая временная поверенная в делах США Дженифер Мур работала в Беларуси с августа 2018 года и покинула страну в связи с завершением своей дипломатической миссии в июле текущего года.

Дипмиссия США в Беларуси работает без посла с марта 2008 года. Тогда между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал, причиной которого стало введение американской стороной санкций в отношении Беларуси из-за грубых нарушений прав человека. По настоянию белорусской стороны Минск покинула посол Карен Стюарт, штат посольства был максимально сокращен. Последние десять лет дипломатические миссии в обеих странах возглавляют поверенные в делах.

4 марта 2019 года Минск официально уведомил Вашингтон об отмене ограничений на количество сотрудников американского посольства. Это произошло на встрече министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом.

17 сентября заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на встрече с Александром Лукашенко в Минске заявил, что стороны приняли решение восстановить диппредставительства на уровне послов.

20 апреля 2020 года президент США Дональд Трамп назвал заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу Джули Фишер кандидатом на должность чрезвычайного и полномочного посла в Беларуси. В начале мая Трамп внес ее кандидатуру на утверждение сенату конгресса США.

Ранее Мур заявляла, что посол может прибыть в Беларусь до конца лета.