Количество подтвержденных в Беларуси случаев COVID-19 достигло 67 251

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 67 251 (+119 за последние сутки), скончалось 538 человек (+4), сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

За минувшие сутки вновь снизился прирост инфицированных. Ниже 200 случаев он держится 19-й день подряд. В предыдущие сутки было 130 новых случаев и четыре смерти.

Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 60 492 пациента (за последние сутки 67). Таким образом, излечилось 90% заболевших. Проведено 1 257 399 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 6040.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Почти три месяца министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.