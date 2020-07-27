На первом блоке БелАЭС испытали технику для подпитки баков аварийной системы отвода тепла от реактора

/ Экономика
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На первом энергоблоке Белорусской АЭС провели испытания пожарной техники, предназначенной для подпитки баков системы пассивного отвода тепла от реактора, сообщает телеграм-канал пресс-службы Министерства энергетики.

Системы пассивного отвода тепла необходимы для преодоления запроектных аварий. Они предназначены для того, чтобы в течение длительного времени отводить остаточное тепло от активной зоны реактора через парогенераторы в случае, если станция будет полностью обесточена.

Сообщается, что испытания проводились по рекомендации МАГАТЭ, а также в соответствии с национальным планом действий по итогам стресс-тестов БелАЭС.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно. Физический пуск первого энергоблока станции планируется осуществить в августе этого года, на полную мощность он должен быть выведен в феврале 2021-го. Второй энергоблок намечено запустить в следующем году.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь Город: Островец

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