На первом блоке БелАЭС испытали технику для подпитки баков аварийной системы отвода тепла от реактора
На первом энергоблоке Белорусской АЭС провели испытания пожарной техники, предназначенной для подпитки баков системы пассивного отвода тепла от реактора, сообщает телеграм-канал пресс-службы Министерства энергетики.
Системы пассивного отвода тепла необходимы для преодоления запроектных аварий. Они предназначены для того, чтобы в течение длительного времени отводить остаточное тепло от активной зоны реактора через парогенераторы в случае, если станция будет полностью обесточена.
Сообщается, что испытания проводились по рекомендации МАГАТЭ, а также в соответствии с национальным планом действий по итогам стресс-тестов БелАЭС.
Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно. Физический пуск первого энергоблока станции планируется осуществить в августе этого года, на полную мощность он должен быть выведен в феврале 2021-го. Второй энергоблок намечено запустить в следующем году.