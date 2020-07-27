«Девчата боевые попались». Виталий Кутузов прокомментировал избирательную кампанию

Один из лучших форвардов в истории Беларуси Виталий Кутузов сомневается в победе Лукашенко в первом туре.

Бывший футболист сборной Беларуси и «Милана» Виталий Кутузов высказался в сторис Instagram о президентских выборах.

— Кто будет президентом после девятого августа?

— Ну не факт, что девятого. Я не особо знаю регламент, но вроде есть второй тур. Девчата боевые попались! — написал Кутузов, подразумевая Тихановскую, Колесникову и Цепкало.

Виталий Кутузов — один из лучших форвардов в истории сборной Беларуси. Он выступал за БАТЭ, «Милан», лиссабонский «Спортинг», «Парму, «Пизу», «Сампдорию», «Бари» и «Авеллино». В составе сборной провел 52 матча, забив 13 голов.