«100 гадзін з А1» объявляет «Беговую неделю» для профессионалов, любителей и даже домашних питомцев

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С 27 июля по 2 августа в рамках благотворительной акции «100 гадзін з А1: Падтрымай TEAM.BY!» все желающие смогут присоединиться к челленджу «Беговая неделя».

Чем больше времени каждый участник проведет в движении, тем ближе станет цель инициативы — 50 тысяч рублей для Республиканского клинического центра паллиативной медицинской помощи детям.

Сейчас на общем счетчике акции уже более 34 000 часов. Все результаты тренировок, проведенных и зарегистрированных с 27 июля по 2 августа в разделе «Бег» на 100.a1.by, автоматически утраиваются.

Инициативу уже поддержали титулованные белорусские легкоатлеты Ольга Мазуренок, Дарья Борисевич, Эльвира Герман, Кристина Тимановская. Суммарное время их тренировок и разминок, которые состоятся за этот период, будет зачислено в общую копилку благотворительной акции.

Владельцы собак, которые любят брать на пробежки своих питомцев, в этот период могут заработать в пользу проекта еще больше часов: их время умножается на четыре (по количеству лап), если загрузить на сайт акции селфи с любимцем. Идею с каникроссом поддержала Федерация ездового спорта.

Челлендж «Беговая неделя» завершится индивидуальной финальной онлайн-пробежкой 2 августа. В воскресенье участников акции приглашают выйти в удобное время на любую дистанцию, чтобы пробежать ее в помощь детям — всем вместе, но в то же время по отдельности, с учетом безопасной социальной дистанции.

Объединяющей для всех платформой станут социальные сети, в которых можно делиться своими достижениями и выкладывать фото- и видеоотчеты с хештегами #100гадзiн #A1 #TEAMBY.

Ольга Мазуренок

«Я присоединилась к проекту, чтобы помочь каждому потенциальному участнику поверить, что 100 часов тренировок за 50 дней — это вполне реально. Многие участники уже достигли этой отметки, и мы все ближе к общей цели — поддержке детей, их родителей и врачей. Такая мотивация делает каждое движение важным шагом на пути к добру. Поэтому я призываю всех бежать вместе с нами и не забывать делиться результатами своих занятий спортом», — отметила амбассадор акции «100 гадзін з А1: Падтрымай TEAM.BY!» бегунья Ольга Мазуренок.

К беговой активности присоединятся участники беговых клубов DMRUNNING (Гомель), Dovydko Running Club (Минск), а также RUN4FUN, имеющий отделения в Пинске, Гродно, Столине, Могилеве, Барановичах, Бресте и Минске.

Не останутся в стороне и фитнес-клубы, которые поделятся результатами своих клиентов на беговых дорожках и эллипсоидах. На призыв поддержать благотворительную инициативу откликнулись столичные «Мир Фитнеса», «Аргумент», «Аквамарин» и Lifestyle.

С 23 по 26 июля в рамках благотворительной акции «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM.BY!» успешно прошел челлендж «Велопомощь детям!». Совместными усилиями велолюбители набирали часы физической активности в пользу Республиканского клинического центра паллиативной медицинской помощи детям.

К инициативе подключился и крупнейший в Беларуси сервис для совместного использования велосипедов «Колобайк». Время, которое каждый пользователь услуг велошеринга с 23 по 26 июля провел в поездке, а это 9746 часов, также будет зачислено в общий зачет.

Еще один важный участник «100 гадзін з А1: Падтрымай TEAM.BY!» — Национальный олимпийский стадион «Динамо». Все 50 дней акции эта самая известная в стране арена перечисляет в копилку категорий «Бег» и «Ходьба» все время профильных спортсменов, которые соревнуются и тренируются на ее площадках.

Присоединиться к благотворительной акции «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM.BY!», организованной компанией А1 и Национальным олимпийским комитетом, может каждый. Для этого необходимо заниматься бегом, ходьбой, плаванием или ездой на велосипеде и регистрировать результаты своих тренировок на сайте 100.a1.by. Итоги будут подведены как в общем зачете, так и отдельно в каждом виде спорта. Участники, достигшие наибольшего числа часов тренировок в каждой из четырех дисциплин, получат комплекты медалей, а абсолютный победитель — кубок.
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Тэги: Беговая неделя А1 Беларусь благотворительность Персона: Ольга Мазуренок Дарья Борисевич Эльвира Герман Кристина Тимановская

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