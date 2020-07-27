Банки попросили отказаться от рекламы в негосударственных СМИ

Банкам — как государственным, там и частным — рекомендовали отказаться от размещения рекламы в негосударственных СМИ. Это было озвучено на одном из последних заседаний Нацбанка, на котором присутствовали руководители банков.

Об этом TUT.by рассказали несколько источников. На какой срок распространяется рекомендация, не сообщается. В Нацбанке не подтвердили, что выступали с подобной инициативой, и не стали комментировать, чья это рекомендация — регулятора или какого-либо другого госоргана, который попросил ее донести. Источник, который связан с регулированием рекламного рынка, рассказал, что подобные рекомендации юридически необязательно выполнять, но при этом «все понимают, что при невыполнении возможны другие меры воздействия». О том, что власти намерены заняться распределением рекламных доходов в интернете, говорил в первой половине июля на встрече президента с представителями госСМИ министр информации Игорь Луцкий.

Сразу несколько не связанных между собой источников сообщили, что на одном из последних заседаний Нацбанка, на котором присутствовали руководители банков, была озвучена рекомендация, чтобы финансовые учреждения не размещали рекламу в негосударственных СМИ.

В Нацбанке пояснили, что «регулирование рекламной деятельности не входит в компетенцию» регулятора. При этом подтвердили, что 21 июля проводили совещание с руководителям банков. На ней присутствовали три члена правления Нацбанка.

«На совещании была представлена Илона Ледницкая в качестве нового зампреда Нацбанка, доведена информация о перераспределении полномочий в связи с ее назначением между заместителями председателя правления и обсуждены основные вопросы работы банковской системы, которые рассматривались накануне на совещании у президента с руководством Национального банка по вопросам кадровых назначений», — рассказали в Нацбанке.

Информацию касательно рекомендации по рекламе в негосударственных СМИ в пресс-службе регулятора не стали ни подтверждать, ни комментировать. При этом уточнили, что на встрече в Нацбанке представители других госорганов или организаций не присутствовали.

Тем не менее банки начали снимать рекламу в негосударственных СМИ, в том числе на TUT.by и Onliner.by.

На банки и другие организации, которые оказывают финансовые услуги, в 2019 году, по разным данным, приходилось от 7 до 18% объема интернет-рекламы на медийном рынке.