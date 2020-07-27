В Минске вновь задержан анархист Дмитрий Полиенко

В Минске 27 июля вновь задержали активиста анархистского движения Дмитрий Полиенко, сообщает правозащитный сайт «Весна».

Сегодня днем он пришел в УВД Первомайского района Минска, чтобы отметится, поскольку отбывает наказание в виде «домашней химии». По информации его жены Анастасии Полиенко, из РУВД Дмитрий позвонил отцу и сообщил, что арестован на 15 суток, которые ему присудили ранее. Также активист попросил отца забрать его вещи из РУВД, которые ему не дали взять с собой на «сутки».

Дмитрий Полиенко 25 июля вышел на свободу из столичного центра изоляции правонарушителей. 8 июля суд Первомайского района Минска арестовал его на 15 суток за участие «в несанкционированном массовом мероприятии». Причиной привлечения к ответственности стала фотография с кастрюлей, которую он выложил в социальных сетях. Свидетель — сотрудник Первомайского РУВД — якобы увидел пост на странице Полиенко с призывом к участию во флешмобе.

21 июля супруга Полиенко записала видеообращение, в котором выразила обеспокоенность его здоровьем и жизнью. По ее словам, Дмитрий находится в одиночной камере и 15 суток держит голодовку. Он просил вызвать скорую помощь, но местный врач после измерения давления и температуры заявил, что все в порядке. Чтобы вызвали «скорую», Полиенко предпринимал попытки «навредить себе».

25 октября 2019 года Мингорсуд признал Полиенко виновным в особо злостном хулиганстве (ч. 3 ст. 339 УК) и приговорил к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. По амнистии 2019 года наказание сокращено на год. Полиенко также назначили принудительное лечение от алкоголизма. 14 февраля этого года Верховный суд оставил приговор в силе.