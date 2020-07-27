Тихановская высказала свою позицию по Крыму

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Кандидат в президенты Светлана Тихановская ответила на вопрос, чей Крым.

Ведущий «Еврорадио» Дмитрий Лукашук сказал, что пользователи активно просят узнать мнение Тихановской не как кандидата, а просто как человека — о том, чей Крым.

«Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, которая против любого проявления войн. Мне очень больно от того, что в Украине была война, что таким образом страна перешла от одной стороны к другой. Это очень больной вопрос. Этот вопрос разделяет людей и сталкивает лбами. Можно я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически — российский. И не мучайте меня больше», — сказала Тихановская.

Сергея Тихановского, мужа Светланы, внесли 25 июля в базу данных украинского «Миротворца». Причиной указано «сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым; участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками». По данным сайта, в 2017 году Тихановский посетил Крым.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: аннексия Крыма Персона: Светлана Тихановская Сергей Тихановский Дмитрий Лукашук

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