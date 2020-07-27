Колесникова: в штабы сторонников перемен приходит много сообщений со словами поддержки от госслужащих

В избирательные штабы сторонников перемен приходит много сообщений со словами поддержки от государственных служащих, сообщила во время стрима 27 июля Мария Колесникова, спикер штаба Виктора Бабарико, которая после нерегистрации своего кандидата объединила усилия со штабом кандидата в президенты Светланы Тихановской.

«Мы сейчас все чаще и чаще слышим про раскол элит, — сказала она. — Мы уверены, что это правда. Очевидно, что большинство чиновников как раз хотят хорошо и профессионально делать свое дело. Им просто сейчас не дают работать, не дают проявить свою инициативу. Нам лично и во все штабы приходят сообщения — люди выражают свою поддержку. Это и судьи, и чиновники, и милиционеры. Но при этом они говорят: "Да, мы боимся, сейчас не можем это открыто сказать, но мы с вами". Во-первых, не бойтесь, а, во-вторых, большое вам спасибо за вашу честность. Это очень важно даже таким образом проявлять гражданское несогласие, мы это очень ценим, мы вас за это очень любим. Большое вам спасибо, потому что мы с вами — единый белорусский народ».

«Когда мы были на митингах (в поддержку Тихановской. — ред.) и гуляли по городам, ребята милиционеры улыбались нам и показывали "сердечки". Это прекрасно и абсолютно неудивительно. Милиция — это такие же невероятные белорусы, у милиции тоже есть сердце. У них есть желание перемен и любовь к своей стране, своим белорусам, к нам», — заявила Колесникова.

Спикер штаба Бабарико поблагодарила «чиновников, судей, сотрудников правоохранительных органов и военных», которые пишут слова поддержки и приходят на мероприятия. Она убеждена, что им «эта власть также не нравится», что они могут «сделать много хорошего для своего народа и уже начали это делать».

«Мой папа — моряк, он служил на подводной лодке и живет по совести, — сказала Колесникова. — Он научил меня жить по совести, не быть рабом. Мы хотим освободить вас из этого рабства, где вы нужны власти только для того, чтобы подавлять свой народ, чтобы она удержалась в кресле. Пока мы все говорим о мире и мирном протесте, власть призывает вас к насилию. Пока вы должны быть в стороне от политических дрязг, власть втягивает вас в них».

«Только вдумайтесь: власть заставит вас идти против своего народа. Не против военного вмешательства со стороны, а против людей, которые хотят другого президента. Президент — не памятник, он должен сменяться, особенно, если этого хочет народ. Заставлять народ терпеть себя силой — это преступление. Насильно мил не будешь, насильно не будешь президентом», — подчеркнула она.

Спикер штаба Бабарико уверена, что любому руководителю новой Беларуси понадобятся «сильная армия, надежная милиция, грамотный госаппарат, задача которых будет сохранить нашу с вами родину, а не кресло под конкретным человеком».

«Выбор простой: продолжать бояться, ничего не делать, выполнять бесчеловечные и преступные приказы, продолжать жить в стране с бедностью, бардаком, разрухой и хамством властей или вместе добиться новой свободной экономически развитой страны с национальным возрождением, расцветом и уважением. Беларуси, которую мы будем любить и которой мы будем гордиться. Наш выбор очевиден, а ваш?» — обратилась к госслужащим Колесникова.