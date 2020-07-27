ОМОН со стрельбой задержал наркодельцов в Минске

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Сотрудники столичного наркоконтроля при силовой поддержке ОМОНа задержали подозреваемых в совершении незаконных действий с нарковеществами.

По сообщению пресс-службы МВД, при задержании было использовано табельное оружие.

Преследование нарушителей происходило на улице Карского. Оперативники пытались заблокировать авто беглецов, но водитель начал движение задним ходом. В результате ОМОН обездвижил авто с помощью оружия. Оба подозреваемых были задержаны. Никто не пострадал.
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Тэги: задержание табельное оружие борьба с наркоторговлей ОМОН Город: Минск

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