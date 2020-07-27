Чистый убыток убыточных промпредприятий по итогам января—мая вырос в 6,4 раза

По данным Национального статистического комитета, количество убыточных промышленных организаций в январе—мае 2020 года по сравнению с январем—маем 2019-го увеличилось с 297 до 383 (на 29%), их удельный вес — с 18,7 до 24,1%.

При этом сумма чистого убытка всех убыточных промпредприятий выросла в 6,4 раза до 1 млрд 540 млн рублей, на одну убыточную организацию — в 5 раз до 4 млн 21 тыс. рублей.

Чистая прибыль всех организаций промышленности составила на 1 июня 2020 года 1 млрд 64,1 млн рублей (на 67,9% меньше, чем в январе—мае 2019 года), прибыль до налогообложения — 1 млрд 486 млн рублей (на 63,1% меньше).

Прибыль от реализации увеличилась на 1,8% до 4 млрд 322,9 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 9,2 и 11,8% соответственно (за январь—май 2019 года — 8,4 и 10,6%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 47 млрд 150,9 млн рублей, или на 6,7% меньше, чем в январе—мае 2019 года.

При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг снизилась на 8,6% до 36 млрд 707,6 млн рублей.

Комментируя ранее БелаПАН данные статистики, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации кандидат экономических наук Георгий Гриц отметил, что значительное ухудшение финансовых результатов деятельности промышленных организаций связано с несколькими факторами. Во-первых, не созданы равные условий хозяйствования для белорусских и российских промышленных предприятий. «Если говорить о Минпроме, то основной потребитель машиностроительной продукции — это Российская Федерация, и важно быть на ее рынке конкурентоспособным», — пояснил эксперт.

Во-вторых, мировая экономика переживает спад спроса на сырьевые товары. «Два для Минпрома и страны бюджетообразующих предприятия — БелАЗ и БМЗ — столкнулись со значительным снижением поставок из-за конъюнктурных шоков», — отметил Гриц.

В-третьих, это коронавирус, который стал не только медицинской, но и экономической проблемой. «Он поразил и все внешнеэкономические связи из-за карантина, который повсеместно ввело большинство стран, деловые контакты прервались, прекратили выполняться глобальные и региональные соглашения», — обратил внимание экономист.

В-четвертых, поддержка белорусских предприятий по сравнению с конкурентами уменьшилась из-за ограниченности денежных ресурсов. «Кроме того, хотя понизилась ставка рефинансирования, кредитные ресурсы у нас по сравнению с другими странами еще дорогие, и они ложатся серьезным грузом на финансовое положение промышленных предприятий», — заметил Гриц.