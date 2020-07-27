Запасы готовой продукции в промышленности за год возросли почти на 15%

В июне запасы готовой продукции на промышленных предприятиях в денежном выражении снизились, свидетельствуют данные Белстата.

По итогам января—февраля они выросли, в марте — снизились, а в апреле—мае 2020 года вновь был отмечен рост.

Соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства в июне текущего года составило 78,1% против 63,4% в июне 2019-го. Таким образом, за год рост составил 14,7 процентного пункта.

В денежном выражении за июнь запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий снизились на 212,4 млн рублей и на 1 июля составили 5 млрд 523,8 млн рублей.

По итогам июня наибольший уровень складских запасов был на предприятиях Минской области (112,5% среднемесячного объема производства). Затем следуют Минск (110%), Гродненская (85%), Брестская (71,7%) и Могилевская (73,3%) области.

Наименьший уровень складских запасов традиционно зафиксирован в Витебской (55,9%) и Гомельской (37,3%) областях, где расположены нефтеперерабатывающие заводы.

Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции на 1 июля 2020 года наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 4,4 раза превысили среднемесячный объем производства), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 2,7 раза), машин и оборудования (в 2,1 раза).

В горнодобывающей промышленности соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства составило 14,3% (на 1 июля 2019 года — 85,8%), в обрабатывающей — 91,8% (71,6%), в том числе в пищевой промышленности — 61,3% (51,2%), деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, издательской деятельности — 99,4% (110,3%).

В металлургическом производстве этот показатель на 1 июля 2020 года составил 41,2% (37,6%), в производстве электрооборудования — 79,4% (91,3%), резиновых и прочих неметаллических минеральных продуктов — 101% (89,8%), транспортных средств и оборудования — 128,7% (95,4%), химических продуктов — 57,7% (40,1%), в нефтепереработке — 4,5% (4,7%).