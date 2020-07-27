Во вторник у КГБ ожидаются очереди — белорусы понесут поручительства для изменения меры пресечения Бабарико

Штаб Виктора Бабарико призвал всех неравнодушных граждан выступить поручителями для изменения меры пресечения ему и его сыну Эдуарду.

«Вы все знаете, что Виктор и Эдуард Бабарико по-прежнему за решеткой, — сказала во время стрима 27 июля спикер штаба Мария Колесникова. — И я хотела бы обратиться к вам. Мы хотим попросить всех неравнодушных, всех, кто верит в Виктора и Эдуарда, выступить их поручителями для изменения меры пресечения. Для этого нужно заполнить заявление и отнести его в Комитет государственной безопасности. Ссылка на заявление будет в ближайшее время на сайте».