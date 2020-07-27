На территории Белорусской АЭС освятили православную церковь

Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, в минувшие выходные освятил православный храм в честь преподобного Серафима Саровского, построенный рядом с учебно-тренировочным центром Белорусской АЭС, сообщает портал Белорусской православной церкви.

Фото church.by

На церемонии освящения храма присутствовали заместитель председателя правительства Сахалинской области РФ Сергей Олонцев (в недавнем прошлом — старший вице-президент входящей в структуру «Росатома» компании «АСЭ», курировавший строительство БелАЭС), заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк, замначальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома Сергей Шумейко, зампредседателя Островецкого райисполкома Геннадий Бычко и другие.

Олонцев передал в дар освященной церкви иконы святителя Николая Чудотворца и преподобного Серафима Саровского.