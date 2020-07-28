В Минске мошенники начали устанавливать в банкоматы новые устройства для копирования данных с карт

Новый способ копирования данных банковских карт через банкоматы выявлен в Минске. В одном из них обнаружен шиммер.

Устройство выглядит как тонкая прокладка, которая устанавливается в картоприемник банкомата и записывает данные с чипа или магнитной полосы, когда их считывает терминал. Полученную информацию злоумышленники используют для клонирования магнитной полосы карты.