В Минске мошенники начали устанавливать в банкоматы новые устройства для копирования данных с карт

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Новый способ копирования данных банковских карт через банкоматы выявлен в Минске. В одном из них обнаружен шиммер.

Устройство выглядит как тонкая прокладка, которая устанавливается в картоприемник банкомата и записывает данные с чипа или магнитной полосы, когда их считывает терминал. Полученную информацию злоумышленники используют для клонирования магнитной полосы карты.

Механизм был обнаружили в картоприемнике банкомата утром 27 июля. Также на корпусе банкомата милиционеры нашли скрытую видеокамеру, которая записывала пин-код, вводимый пользователем, сообщает пресс-служба МВД.
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Тэги: шиммер банкомат киберпреступность Город: Минск

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