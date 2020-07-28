В Беларусь вернулось тепло

Теплая, а местами жаркая, погода вернулась в Беларусь после нескольких дней относительной прохлады.

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По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. В большинстве регионов выпадут осадки. Ожидаются грозы.

Утром в некоторых районах сгустится туман.

Ветер юго-западный умеренный (при грозах порывистый).

Погода в регионах:

Брест +28..+30°C (вероятность осадков 5-10%);

Витебск +25..+27°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);

Гомель +28..+30°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);

Гродно +27..+29°C (вероятность осадков 10-15%);

Могилев +26..+28°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);

Минск +25..+27°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности.

Во время грозы спасатели рекомендуют:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

держитесь подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;

в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;

не купайтесь в водоемах;

не бегайте.

При порывистом ветре они советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).