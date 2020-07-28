Посол РФ Мезенцев: Путин и Лукашенко уже все решили в стратегии интеграции

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Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев считает, что ничего лишнего в интеграции наших стран выдумывать не надо, так как руководители уже все решили.

Он отметил, что стратегия интеграции была подробно обсуждена президентами России и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

«Практически все было согласовано, — приводятся на сайте посольства слова дипломата. — Нужно к этому возвращаться».

Он отметил, что в настоящее время всем вовлеченным в процесс необходимо провести инвентаризацию указанных сроков, а также «еще раз передоговариваться и идти вперед».

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Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Дмитрий Мезенцев

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