Что происходит с ценами на нефть

Эталонные марки «черного золота» по-разному торгуются утром во вторник, 28 июля.

Так, по данным электронных торгов на 08:10 по минскому времени, они занимают следующие позиции:

Brent — 43,98 доллара за баррель (+0,18%);

WTI — 41,53 доллара за баррель (-0,17%).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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