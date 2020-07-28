Что происходит с ценами на нефть
Эталонные марки «черного золота» по-разному торгуются утром во вторник, 28 июля.
Так, по данным электронных торгов на 08:10 по минскому времени, они занимают следующие позиции:
- Brent — 43,98 доллара за баррель (+0,18%);
- WTI — 41,53 доллара за баррель (-0,17%).
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.
Читайте дальше:
- Эксперт: Лукашенко назначил главным за банковскую реформу специалиста в сельском хозяйстве
- Романчук: новый приказ Лукашенко нанесет огромный ущерб экономике страны
- Головченко: в рамках ЕАЭС нет свободной торговли
Только самые важные новости в наших каналах в