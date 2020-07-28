Фотофакт: в зале суда по административному делу сына журналиста БелаПАН все места заняли сотрудники ОМОН

28 июля в суде Центрального района Гомеля продолжается рассмотрение административного протокола, составленного на 18-летнего гомельчанина Юрия Германовича. Процесс ведет судья Олеся Осипова.

Юрий — сын корреспондента БелаПАН Алены Германович и журналиста «Комсомольской правды в Белоруссии» Павла Мицкевича. Молодой человек был задержан утром 3 июля за то, что, как написано в протоколе, «из хулиганских побуждений, назойливо приставал к гражданам, хватал их за руки, мешал их свободе передвижения, чем испугал их».

Юрий Германович всё отрицает.

«Меня доставили в ИВС. Там незнакомый сотрудник милиции сказал, что меня отпустят из ИВС, если мои родители, а они журналисты, не будут ничего писать. А если они будут писать, то меня посадят на два года», — рассказал на первом заседании суда Юрий Германович.

Сегодня в суд пришли друзья и знакомые Юрия Германовича и его родителей, но в зал заседания попасть не смогли, потому что все места оказались заняты сотрудниками правоохранительных органов в штатском.

Адвокат Сергей Краснов считает, что таким образом на его подзащитного оказывается психологическое давление.