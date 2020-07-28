ГАИ начинает спецмероприятие

/ Общество
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В Беларуси ДТП с велосипедистами не является редкостью.

К примеру, только в первом полугодии на дорогах Гомельской области погибли 26 человек, из которых 13 пешеходов и велосипедистов.

Как отметили в региональной Госавтоинспекции, «озабоченность в настоящее время вызывает состояние аварийности с участием велосипедистов, так как значительно возросло количество таких происшествий и погибших в них людей».

В этой связи на протяжении почти трех недель (с 28 июля по 16 августа) на территории области будет проведено профилактическое мероприятие «Сохрани жизнь велосипедиста!».

В ГАИ отметили, что во время проведения мероприятия сотрудники дорожной милиции будут нести службу на наиболее аварийных и опасных участках дорог и улиц, наряды ДПС будут максимально приближены к пешеходным переходам.

Особое внимание будет уделено безопасности дорожного движения в местах массового скопления людей.
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Тэги: ГАИ велосипедист Город: Гомель

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