Доллар растет на открытии торгов во вторник

Американская валюта растет на открытии торгов на БВФБ во вторник, 28 июля.

Доллар добавляет в весе 0,0062 пункта и находится по данным на 10:20 на отметке 2,3951 белорусского рубля.

Укрепляется на фоне роста цен на нефть и российский рубль. Плюс составляет 0,0039 пункта — 3,343 белорусского рубля за 100 российских.

Продолжает расти и евро. Плюс составляет 0,022 пункта — 2,8169 белорусского рубля.

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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