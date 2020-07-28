Доллар растет на открытии торгов во вторник
Американская валюта растет на открытии торгов на БВФБ во вторник, 28 июля.
Доллар добавляет в весе 0,0062 пункта и находится по данным на 10:20 на отметке 2,3951 белорусского рубля.
Укрепляется на фоне роста цен на нефть и российский рубль. Плюс составляет 0,0039 пункта — 3,343 белорусского рубля за 100 российских.
Продолжает расти и евро. Плюс составляет 0,022 пункта — 2,8169 белорусского рубля.
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.
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