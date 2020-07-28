Тихановская: в Беларуси лишь один человек говорит о майдане и расстреле мирных людей

Кандидат в президенты Светлана Тихановская утверждает, что сторонники перемен в Беларуси — это мирные люди.

«Много мы слышим с экранов телевизора: и намеки на то, что народ расстреляют, и майдан какой-то упоминается. Но об этом говорит только один человек. И это не Светлана Тихановская, и не те, кого не допустили до участия в президентской кампании», — заявила DELFI кандидат, подчеркнув, что никогда этих слов не говорила.

Тихановская подчеркнула, что «мы — мирные люди и хотим мирных перемен».

«Мы хотим просто смены власти, честных выборов. И зачем употребляются такие слова [о применении оружия против манифестантов], зачем звучат угрозы, все эти слова, которые я даже произносить не хочу, — я не понимаю», — отметила претендент на высший пост в государстве.

У нее складывается впечатление, что «этого хочет только один человек», потому что появились «провокации в нашу сторону, в адрес тех, кого не зарегистрировали кандидатами в президенты».

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