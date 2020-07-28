Дмитриев: нынешняя контрактная система — это издевательство над человеком

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В случае своего избрания на пост президента Андрей Дмитриев обещает отменить ныне действующую контрактную систему.

«Это же издевательство над человеком, если он должен каждый год или в лучшем случае раз в три года заключать контракт с работодателем, — отметил кандидат на своей странице в соцсети. — Если подчиненный однажды сделает замечание начальнику, а начальник злопамятный — все, договор на следующий год не заключает».

По его словам, получается, что начальник является чуть ли не господином для работника.

«Уж не для этого ли введена контрактная система?» — задал он риторический вопрос.

О чем говорили кандидаты в первом выступлении по ТВ:

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 контрактная система Персона: Андрей Дмитриев

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