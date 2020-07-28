У штаба Тихановской есть два плана: на случай победы и поражения

По словам кандидата в президенты Светланы Тихановской, все последние десятилетия белорусы даже представить не могут, что выборы в стране будут честными.

«Я думаю, что и в этот раз скорее всего, случится так же», — заявила она DELFI .

Однако Тихановская подчеркнула, что «мы будем готовы защищать свои голоса всеми законными способами».

Она утверждает, что для этого уже созданы и разрабатывается ряд инициатив, которые максимально снизят возможность фальсификации выборов.

Говоря же о защите голосов избирателей и о действиях в случае победы и поражения, кандидат заявила: «Есть у нас план на оба случая, но говорить о них я не могу. Это секрет кампании».

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