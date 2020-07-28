Лукашенко: никому не позволю пинать ногами ОМОНовцев

Во время сегодняшнего посещения военной части 3214 внутренних войск Александр Лукашенко обратился к командиру минского ОМОНа Дмитрию Балабе.

Глава государства, как передает его пресс-служба, рассказал об увиденных кадрах одной из уличных акций в Минске, где «люди нападают на милицию и некоторые из них бьют правоохранителей ногами».

«Вот этого вы не должны допускать, — заявил Лукашенко. — Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду».

Ему продемонстрировали военную технику, которая имеется на ВВ и ОМОНа и может использоваться для «проведения контртеррористических и специальных операций, выполнения задач территориальной обороны».

Также он увидел тактико-специальное занятие с батальоном спецназа.

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